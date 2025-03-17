香港置業：今年首2個月十大屋苑註冊量錄340宗　按年跌約11%

土地註冊處資料顯示，今年首2個月二手住宅(包括二手私人住宅及二手公營房屋)錄5,637宗註冊，較去年同期的4,931宗增加約14.3%；當中十大傳統屋苑今年首2個月錄339宗註冊，較去年同期的382宗則減少約11.3%，按年同期表現差過大市。



鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，上述註冊數字尚未反映2月尾公布《財政預算案》後的市況。



香港置業研究部董事王品弟表示，十大傳統屋苑中，有7個屋苑今年首2個月註冊量較去年同期下跌，當中沙田第一城錄24宗註冊，較去年同期的39宗減少約38.5%。嘉湖山莊錄53宗註冊，較去年同期的71宗減少約25.4%。美孚新邨錄56宗註冊，較去年同期的67宗減少約16.4%。

相反，有3個屋苑今年首2個月註冊量較去年同期上升，當中新都城錄31宗註冊，較去年同期的22宗增加約40.9%。荃灣中心錄24宗註冊，較去年同期的21宗增加約14.3%。海怡半島錄28宗註冊，較去年同期的25宗增加約12%。

沙田第一城首2個月錄24宗註冊，較去年同期的39宗減少約38.5%。（資料圖片）

今年首2個月十大傳統屋苑二手住宅註冊量。（香港置業數據）

首2個月美孚新邨錄56宗註冊 位居十大屋苑之首

至於今年首2個月十大傳統屋苑二手住宅註冊量排名方面，美孚新邨及嘉湖山莊雖按年同期跌幅較為顯著，但仍分別以56宗及53宗註冊居榜首及第二。太古城以50宗註冊排第三，較去年同期的51宗減少約2%。