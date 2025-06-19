蔡志忠：所持美孚舖位幾乎全數出租、收租200萬　 並非交吉無租客

近日原由舖王鄧成波家族持有、現租予幼稚園的美孚新邨百老匯街巨舖，以8,100萬元沽出，成交呎價僅約2,105元，呎價極低的情況引起市場關注。有網紅KOL就此追擊其他在同一屋苑持有舖位的投資者蔡志忠，質疑其持有的舖位已經出現大幅貶值。



對於上述情況，投資者蔡志忠發聲明指，該批物業幾乎全數出租，月租約200萬元，又稱物業屬於商舖並非「學校契」，認為有關舖位現時估值約6億元。



蔡志忠表示，原由舖王鄧成波家族持有的舖位，涉約1.8萬平方呎，屬於學校契用途，經營幼稚園，有近萬呎是露天平台，由於位置較偏僻，一半面積長期交吉，加上是銀主拍賣形式出售，價格較低也屬於正常現象。

所持物業為舖契 蔡志忠：不能與學校契用途相比

因此蔡志忠認為，他個人投資的美孚一籃子物業為商舖物業，因此不能夠相提並論。他又指，其持有的美孚舖位幾乎全數出租，租金每月約200萬元，並非如「很多交吉，沒有租客」。蔡志忠又稱，有關不實言論，已經嚴重破壞其聲譽，保留追究網上平台和相關網主的一切法律責任。

投資者蔡志忠。

蔡志忠、陳秉志2021年合資4.55億入市

翻查資料，蔡志忠及「磁帶大王」陳秉志在2021年11月以4.55億元，向新世界（0017）購入荔枝角美孚新邨一籃子商舖物業，該批物業總樓面逾8.5萬平方呎，呎價約5,335元，僅為樓上住宅單位呎價的一半。

美孚新邨（資料圖片）