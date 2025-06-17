鄧成波美孚新邨巨舖淪銀主盤　8100萬沽、呎價僅2105元

舖王鄧成波家族最近多個物業，先後被其他接管人放售，當中美孚新邨百老匯街一個租予幼稚園的舖位，以8,100萬元沽出，新買家為投資者陳成忠，成交價較鄧氏家族22年前的買入價高出1.2倍。



舖位涉3.8萬呎 現時租給幼稚園

該物業位於美孚新邨百老匯街，舖位涉及1至31地下、平台及3、4樓，面積共達1.76萬平方呎，當中3及4樓面積各10,395平方呎，整座商舖涉及38,466平方呎，連約8,000平方呎的平台，均以8,100萬售出，平均呎價僅約2,105元。

該舖位屬學校用途，地下及平台現時租給約克幼稚園，租約到期爲2028年，當時月租約15.1萬元，並擁有多5年續租權。現時月租爲51萬元，新買家料享約7.5厘租金回報。

2004年買入價3800萬

資料顯示，舖王鄧成波家族於2004年斥資3,800萬元購入上述舖位，以最新成交價8,100萬元計算，持貨11年升值4,300萬元。

美孚新邨（資料圖片）

新買家陳成忠過往曾購鄧氏家族物業、狂掃新盤全層

新買家爲銳興實業有限公司（SHARP INDUSTRIAL LIMITED），其董事為陳成忠。翻查資料，陳成忠曾在2024年以1.67億元，購入恒地（0012）巴域街Belgravia Place頂層29樓全層24伙。亦於同年以5,180萬元購入原由鄧成波家族持有、已淪爲銀主盤的長沙灣青山道136至138號舊樓。

事實上，鄧成波家族旗下物業，最近亦多次被接管沽出。當中位於太子大南街39至43號舊樓九成業權，總面積約10,142平方呎，以9000萬元放售，呎價約8,870元，比買入價2.19億元大跌近六成。