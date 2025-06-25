昔日投資額60億　澳門十三酒店跌剩6億沽　豪華套房最大1萬呎

昔日由南岸集團（前上市編號：00577）持有、前稱路易十三酒店的澳門十三第酒店，落實以6億港元售予一名澳門投資者。以項目提供199間客房計算，平均每間客房作價301.5萬。值得留意，該集團在清盤破產後，由銀行委托代理放售。據悉該幢酒店總投資額高達逾60億元，惟目前最新成價僅餘6億元，即價值大挫9成。



上述酒店向來為市場焦點，曾經作為港姐拍攝場地，當時時任主席的洪永時，更一口氣向勞斯萊斯買下30輛加長版幻影汽車，作為酒店迎賓之用，成為該品牌歷史上最大的一筆訂單記錄。



平均每間客房作價301.5萬

仲量聯行澳門資深董事黃嘉良表示，十三第酒店已成功售予一名對澳門充滿信心的本地投資者。仲量聯行亦獲委任為酒店收購前後的管理公司，以確保順利交接。他表示，買家擁有豐富國際地產投資經驗，計劃將該項目重新設計和翻新，打造旅遊地標。改造工程將包括引入來自世界各地的知名餐廳。

澳門十三第酒店現場環境。

澳門十三第酒店現場環境。

總樓面94萬呎、提供199間客房

十三酒店原為樓高22層的豪華酒店，總樓面面積約為944,993平方呎，設有199間客房，其中196間為奢華客房，面積介乎1,800平方呎至5,000平方呎，其餘3間為面積高達10,000平方呎的超豪華別墅型套房，每間套房均附設專屬電梯直達房間的私人電梯大堂。

酒店設有健身中心和水療等休閒設施，以及可容納150輛汽車及40輛電單車的寬敞停車場。

黃嘉良表示，是次交易反映了澳門旅遊業的持續復蘇，以及新買家對澳門的強烈信心和致力於推動產業多元化。酒店入住率也有所提高，顯示澳門旅遊業持續復蘇，遂吸引投資者興趣。

澳門十三第酒店現場環境。

澳門十三第酒店現場環境。

翻查資料，2012年「殼王」陳國強旗下保華建業（即路易十三酒店前身）透過配股方式，以20億元向洪永時買入澳門路氹金光大道地皮，以興建六星級酒店及賭場，總投資額超過60億元。翌年洪永時成為路易十三酒店的靈魂人物，擔任聯席主席，號稱要在澳門打造「極度奢華」的十三酒店。該幢酒店向來為市場焦點，曾經作為港姐拍攝場地，當時時任主席的洪永時，更一口氣向勞斯萊斯買下30輛加長版幻影汽車，作為酒店迎賓之用，成為該品牌歷史上最大的一筆訂單記錄。

+ 13