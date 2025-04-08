鄧成波家族悅品酒店‧荃灣首度放售　市值13.8億　設583間客房

舖王鄧成波家族再有大型物業推出放售。鄧氏家族旗下悅品酒店‧荃灣，最新首度推出招標放售，酒店提供583間客房。市場估值為13.8億元，平均每間客房約236萬元，呎價約4,711元。據悉，該酒店前身為工廈紅A中心，由鄧成波家族於2012年斥資5.28億元收購，其後改裝為酒店。



世邦魏理仕香港資本市場部高級董事吳松基表示，物業為葵涌青山公路443至451號悅品酒店‧荃灣。酒店樓高30層，於2018年完成物業翻新開業，總建築面積約為292,961平方呎。酒店提供583間客房，設有6種不同的房型，高層房間具景觀開揚城市景。低層地下及高層地下提供餐飲服務，配有會議室、美容院和健身室等設施。

酒店全幢最新推出放售，目前市場估值為13.8億元，平均每間客房約236萬元，平均呎價約4,711元。

↓↓悅品酒店‧荃灣↓↓

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鄧成波家族2012年5.28億收購、花6年改裝酒店

吳松基補充，市場上可放售超過500間房之大型酒店絕無僅有，可改建為學生宿舍及安排點對點交通，適合營運及改建之增值策略。

資料顯示，酒店前身為工廈紅A中心，舖王鄧成波家族於2012年初，以5.28億元向恆隆地產購入全幢大廈，並用6年時間將大廈進行改建及翻新成酒店。按最新市場估值計算，物業13年間樓價升值8.52億元或1.6倍。