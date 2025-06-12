印度富商旗下中環酒店全幢放售　市值3.15億　樓價4年貶值四成

核心商業區出現全幢物業放售。中環Ovolo Central全幢酒店推出放售，市值3.15億元，呎價12,021元。據悉，酒店由印度富商持有並營運，其於2021年以5.23億元買入全幢物業，最新市值較4年前買入價貶值2.08億元，跌幅高達4成。



世邦魏理仕表示，涉及的物業為中環亞畢諾道2號 Ovolo Central酒店，總地積比建築面積約26,202平方呎，樓高25層，每層標準樓層面積約1,050平方呎。物業於1995年落成，落成時為寫字樓物業，其後於2003年取得牌照並改裝為服務式住宅，再於2011年改裝為服務式高端賓館並營運至今。

酒店提供41間客房、面積355至710平方呎

酒店提供41間客房，包括三種房型，面積介乎於355至710平方呎。物業亦設有一層作會議用途，及最低兩層的零售餐飲空間。物業最新以現狀交吉或以售後租回形式出售，市值3.15億元，建築呎價12,021元。

中環亞畢諾道2號 Ovolo Central酒店。

印度富商2021年5.23億買入全幢、樓價4年蒸發四成

世邦魏理仕亞太區酒店部高級經理廖韋璣表示，Ovolo Central是目前在中環這個充滿唯一可供出售的高端短租住宿物業，區內最近期的成交為本年初皇后大道中152號全幢商廈以10.8億元售出，按地積比建築面積計呎價為17,866元。

資料顯示，酒店由印度富商持有並營運，其於2021年以5.23億元買入全幢物業，最新市值較4年前買入價貶值2.08億元，跌幅高達40%。

中環亞畢諾道2號 Ovolo Central酒店。

印度富商2010年6.2億連掃3幢物業

除上述物業外，該名印度富商亦有投資本地其他物業。包括於2010年以1.72億元購入深水埗世運台酒店全幢，及分別以2.98億及1.5億元連掃上環荷李活道222號及西環高街113至115號服務式住宅。該年富商合共斥資6.2億元掃入3幢物業。