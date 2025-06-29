上環福陞閣高層戶628萬沽　長情業主持貨38年　終獲利8.7倍

中西區近日出現長情業主沽貨個案，上環福陞閣兩房單位最近以628萬元沽出，原業主持貨約38年，最終獲利563萬元，物業以升值近8.7倍離場。據了解，新買家因單位開揚及附近有完善生活設施，而入市該單位。



利嘉閣地產營業董事鍾肇基稱，該單位屬高層E室，實用面積爲531平方呎，原業主以628萬元沽出，折合實用呎價約11,827元。

單位闊落及民生設施成購買主因

鍾肇基指，該新買家爲外區客，有意搬近家人旁居住。早前經網上平台尋找房源，買家鍾情該單位光猛闊落，且間隔合用，加上區內亦有足夠的民生配套，便與原業主進行單位議價。

據了解，原業主在1987年以64.9萬元買入單位，持貨長達38年，經易手後其賬面獲利達563萬元，單位期內大幅升值約8.7倍。

↓↓上環福陞閣高層E室↓↓

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