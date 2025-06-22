JACOMAX上環店月底結業　20萬租金僅肯減數千　店主：祝業主好運

開業14年的薄餅店JACOMAX上環總店，日前宣布無法與業主達成續約租金的共識，將於月底結業。該店店主向《香港01》透露，該店現時每月租金達20萬元，為2014年的歷史高位水平，但業主在續租談判中僅曾提出過願減數千元，店主要求減租後被對方「拖字訣」，最終決定不再續租。



不過，店主透露會在上環物色新舖位，期望將來可以重開，「（其他舖位）平好多、靚好多、大好多，我覺得執咗OK啦，我同業主講『good luck啦』」。



開業14年的薄餅店JACOMAX，早前宣布將於月底結業。（夏家朗攝）

開業14年的薄餅店JACOMAX，早前宣布將於月底結業。（夏家朗攝）

現時有四間分店的JACOMAX，由從意大利移居香港的Jacopo及合伙人Max在2011年於上環開設首店。該店雖然順利渡過社會事件及疫情，但最終亦要因租金問題宣布結業。

租金維持2014年歷史高位水平 佔營運成本約三成

Jacopo表示，店舖生意自去年開始面對移民潮及市民北上外遊的挑戰，不論是客人數目，還是客人的消費都同樣減少，估計生意較疫情前下跌約兩至三成。現時上環總店的租金維持在2014年每月20萬元的歷史高位水平，佔營運成本約三成。

租約原本今年初完結，現時以短租半年形式續租。Jacopo的太太Celine透露，去年11月傾談續約時，業主曾提出以同樣租金續租，他們認為「而家呢個時勢，完全唔合理」，遂提出減租要求最少兩成。

JACOMAX老闆Jacopo透露，現時上環總店的租金維持在2014年的歷史高位水平，佔營運成本約三成。（夏家朗攝）

JACOMAX老闆Jacopo透露，現時上環總店的租金維持在2014年的歷史高位水平，佔營運成本約三成。（夏家朗攝）

為了爭取減租，他們曾提出多個方案，包括只要業主找到其他人高價承租，他們願意40日內遷出，但對方未同意。Jacopo又透露，店內抽風、冷氣、廚房等經過14年已變舊，曾提出願意翻新，期望對方在裝修期間免租，亦遭對方拒絕。

經過多番談判，雙方無法達成共識，Celine透露，業主曾提出減租數千元，二人無法接受，最終決定不再續約。Celine又指，商討過程間對方一直沒有明確表達他們要求的租金，感覺對方希望借「拖字訣」，爭取時間「騎牛搵馬」，尋找其他租客。

Jacopo透露，有意於上環物色新舖位重開總店。（夏家朗攝）

正物色新舖：平好多、靚好多、大好多

除了上環總店外，銅鑼灣分店亦正傾談續約。Jacopo認為，業主往往有一種心態，覺得正在經營的店鋪，等於有能力付現時租金，因此不打算減租。但他指，現時結潮下，不少舖位都開始減租，價錢便宜至少兩三成之餘，部分更已經有齊裝修、設備，坦言業主的想法「Don’t make any sense 」。

JACOMAX上環總店將於本月30日正式結業，為這間經營14年的薄餅店劃下句號。Jacopo坦言，該店是他首家在香港開設的店舖，因此十分特別，相信將來會有不習慣。不過，他指由於十分喜歡上環，因此將在當區物色新舖位，「（其他舖位）平好多、靚好多、大好多，我覺得執咗OK啦，我同業主講『good luck啦』」。

開業14年的薄餅店JACOMAX，早前宣布將於月底結業。（夏家朗攝）

談到現時飲食業市道，熊先生表示，「呢排我食完邊間執邊間」，稱有時找到滿意的店後，對方隨即結業。（何頴賢攝）

食客：呢排食完邊間執邊間

JACOMAX今日在上環店舉行歡送派對，讓一眾食客到場懷緬昔日回憶。食客熊先生表示，自己數年前在中環看完展覽，無意中發現該店，加上後來得知店主十分支持本地音樂，曾在音樂節上吃過該店出品，之後慢慢成為常客。他又提到對該店的藍芝士蘋果薄餅印象深刻，完全改變了他對藍芝士的印象。

作為一個消費者，熊先生如何看現時飲食業市道？「呢排我食完邊間執邊間囉，搵到啲有啲執着、有啲style嘅餐廳，食完一間，店員就話畀我哋聽下個月last day啦。」他又提到，結業後無法重開、技藝失傳，並非飲食業獨有，而是香港正面對的整體問題。