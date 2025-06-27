港鐵洪水橋站旁項目擬分期發展8202伙　7%商業樓面申改劃住宅

商業房地產市道持續下挫，去年發展局放寬洪水橋站兩旁商業地兩成樓面可改住宅。據最新城規會資料，港鐵公司（0066）就位於洪水橋站東面的第28A及28B區用地，向城規會申請將該幅用地的部份非住用地積比率轉換為住用地積比率，以發展提供8,202伙的大型屋苑。



資料顯示，上述地皮位於洪水橋/厦村新發展區第28A及28B區的政府土地，鄰近擬建的洪水橋站。項目地盤面積約88.3萬平方呎，總地積比率為7倍，即總樓面面積約618.1萬平方呎。最新方案將把當中7%或44萬平方呎樓面由商業等非住宅用途轉作為住宅用途。

原本住宅用地的地積比率為4.5倍，新方案將改為5倍，升幅約11%，涉及樓面將由397萬平方呎，提升至441.5萬平方呎；至於非住用地積比率則會由2.5倍降至2倍，新方案下非住用樓面涉及約176.6萬平方呎。

上述項目擬分期發展16座樓高38至41層高的住宅大廈，合共提供8,202伙，預計落成日期為2037年。對比放寬住用地積比前，住宅伙數增加820伙或約11%。