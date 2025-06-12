新田科技城｜近文天祥公園百萬呎地皮　申建創科中心、涉744萬呎

政府致力發展北部都會區，當中以創新主導的新田科技城，最新接獲大型發展申請個案，在區內有管理大型物流中心的集團，新近就鄰近文天祥公園的一幅大型地皮，向城規會申請作創新及科技中心，總樓面面積約744.3萬平方呎，預計於2031年落成。



上述申請位置為新田丈量約份第99約地段第764號餘段（部分）用地，位於新龍村、青龍村、文天祥公園以西位置。整個地盤佔地約175.6萬平方呎。

地盤佔地175.6萬呎、申請人為文氏宗親總會相關人士

上述發展申請人為信佳租務管理有限公司（Kenwell Limited），其公司董事包括文招泰、文亦揚、伍停彪。其中文招泰為文氏宗親總會的永遠會長，而文亦揚為區議員。申請人又指，現正管理位於新田丈量約份第98、99及102約多個地段的的大型物流中心。

申請人表明不是土地擁有人 市傳地皮20年前已獲財團收購

資料顯示，該幅土地現時的註冊業主雖是文水堂會等，不過有指早在20多年前已獲財團收購此地，只是至今未轉名。而上述申請人信佳租務管理有限公司（Kenwell Limited）亦表示，並非「現行土地擁有人」，即不是相關用地的業主。

擬建7幢創新科技大樓、3幢商住樓、1幢遊客及教育中心

上述發展個案，將會進行填塘工程，以發展創新及科技中心。項目擬以總地積比約4.2倍發展，擬建7幢樓高12層的創新及科技大樓（包括倉庫、工業用途、研發中心及辦公室）、3幢19層高的商住大樓 （包括商店/餐廳、超市、商業用途及員工宿舍）、1幢9層高的數據中心、1幢3層高的遊客及教育中心，及1幢2層高的冷卻中心及1幢2層高的變電站，總樓面面積約744.3萬平方呎。

擬以私營參與方式推動發展新田科技城

申請人指出，上述擬議發展符合新田科技城及北部都會區未來的規劃意向，亦符合政府促進創新科技和低空經濟發展的政策。該項目擬以私營參與方式推動新田科技城的發展。