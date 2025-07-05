睇中NOVO LAND會所　謝生謝太擲760萬購三房戶 ︰自住唔驚樓價跌

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3A期今日（7月5日）首輪以價單形式發售160伙，入場費299.9萬元起。項目截收7,972票，超額認購逾48倍，當中96票為代理入票。項目另推5伙四房分層單位招標。



謝生謝太攜小朋友一同揀樓，擲760萬購三房戶。﹙黃祐樺攝﹚

現居屯門區的買家謝生謝太攜小朋友一同揀樓，最後擲約750萬元成功買一個實用面積逾860平方呎三房自住。他們表示早前未有抽過NOVO LAND，今次入市屬換樓。

談及買入原因，謝先生稱，今次單位價錢實惠，項目會所設施及屋苑環境優質。至於後市方面，他則表示「自住唔驚樓價跌」。

買家呂小姐稱，買入一房，不排除用作投資用途。﹙黃祐樺攝﹚

另外，現居外區的買家呂小姐買入一房，不排除用作投資用。她又認為單位價錢合理，睇中NOVO LAND屬大屋苑，以及會所設施優質決定入市。

價單賣160伙 入場費299.9萬起

NOVO LAND第3A期該批160伙戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式佔10伙、一房佔19伙、兩房佔96伙、三房則佔35伙。單位實用面積259至686平方呎，折實價由299.9萬至775.6萬元，折實呎價10,461至12,980元。

當中入場單位為Dragor第2座3樓D室，實用面積259平方呎，開放式間隔，價單定價352.8萬元，折實售價299.88萬元，呎價11,578元。預計該批單位總市值約共9.8億元。

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3A期售樓現場。﹙黃祐樺攝﹚

首輪銷售分A、B兩組 大手客最多買6伙

首輪銷售分為A組大手客及B組散客，當中A組Super A時段至少買3伙但不多於6伙，即每購買1伙一房即需同時購買1伙實用面積不少於44平方呎指定單位；及每買1伙開放式需同時買1伙實用面積不少於330平方呎的指定單位。而A1組則最多可買兩伙。

至於B組散客則最多可一至兩伙，如購買2伙指定單位，只可買1伙實用面積少於310平方呎的指定單位。