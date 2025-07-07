嘉里元朗南朗日峰最快本周內開價　定價參考同系朗天峰

嘉里（0683）旗下元朗南大棠路朗日峰今日（7日）首度開放現樓示範單位及會所，項目預計最快於本周內公佈首張價單，並開放示範單位予公眾參觀。



嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，項目自上周公佈樓書後，接獲眾多買家查詢，因此今日首度開放示範單位，預計最快本周內公佈首張價單及安排公眾參觀示位。

同系朗天峰累售475伙、平均呎價1.21萬

盧永俊透露，項目的價錢將參考同系的朗天峰。另外，朗天峰的銷情理想，推售至今已累售475伙，套現約20.2億元，平均呎價約12,100元。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮表示，今年一手交投量明顯較去年增加，加上息口穩定，相信樓市表現會較上年好，樓價將止跌回穩甚至有升幅。

↓↓朗日峰11樓G室↓↓

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↓↓朗日峰11樓F室↓↓

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項目樓高16層涉及82伙

朗日峰樓高16層提供82伙，項目標準樓層一梯7伙，共用兩部升降機。單位實用面積由276至765平方呎，戶型包括一至三房，包括22伙一房單位、55伙兩房單位，另設5伙頂層特色單位均附設天台，天台面積由182至657平方呎。其中的三房頂層單位設兩伙，單位內附設樓梯可直達天台。

提供82伙，單位實用面積由276至765平方呎。

項目標準樓層一梯7伙，共用兩部升降機。

最細一房276呎連天台

當中最細一伙為16樓C室，實用面積276平方呎，屬一房間隔，連186平方呎天台，採開放式廚房間隔並設於大門旁，但需使用公共樓梯上落天台。至於最大一伙為16樓A室，實用面積765平方呎，屬三房間隔，連611平方呎天台，內置樓梯上落。