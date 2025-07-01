嘉里元朗南朗日峰涉82伙　設5伙頂層特色戶、最細276呎一房連天台

嘉里（0683）旗下元朗南大棠路111號住宅項目朗日峰上載樓書，項目全盤提供82伙，最細276平方呎，屬一房連天台戶。發展商表示，項目短期內開放現樓示範單位予傳媒及公眾參觀。



項目樓高16層涉及82伙

項目樓高16層提供82伙，項目標準樓層一梯7伙，共用兩部升降機。單位實用面積由276至765平方呎，戶型包括一至三房，包括22伙一房單位、55伙兩房單位，另設5伙頂層特色單位均附設天台，天台面積由182至657平方呎。其中的三房頂層單位設兩伙，單位內附設樓梯可直達天台。

提供82伙，單位實用面積由276至765平方呎。

項目標準樓層一梯7伙，共用兩部升降機。

最細一房276呎連天台

當中最細一伙為16樓C室，實用面積276平方呎，屬一房間隔，連186平方呎天台，採開放式廚房間隔並設於大門旁，但需使用公共樓梯上落天台。至於最大一伙為16樓A室，實用面積765平方呎，屬三房間隔，連611平方呎天台，內置樓梯上落。

最細一伙為16樓C室，實用面積276平方呎，屬一房間隔，連186平方呎天台，採開放式廚房間隔並設於大門旁，但需使用公共樓梯上落天台。