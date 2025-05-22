嘉里大棠路新盤命名朗日峰　涉82伙、最細276呎　最快月內上樓書

拆息下跌，供樓壓力減輕，發展商趁機推盤。嘉里（0683）旗下元朗南大棠路111號住宅項目，今（22日）正式命名為朗日峰，全盤提供82伙，實用面積由276至765平方呎，戶型涵蓋開放式至三房。項目最快月內上樓書及開放示範單位。



嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，郎日峰全盤提供82伙，包括22伙一房單位、55伙兩房單位，實用面積由276至765平方呎；另設5伙頂層特色單位，戶型包括一至三房。

項目最快將於月內上載樓書及開放示範單位，亦有機會在滿意紙批出後推售，定價將參考往期郎天峰以及區內新盤。

元朗朗天峰累沽470伙、套現20億

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮表示，集團旗下同系朗天峰反應熱烈，累計沽出470伙，平均呎價超過1.2萬元，最高呎價約1.7萬元，套現約20億元。

另外，集團目標年內推售三大項目，包括朗日峰、日出康城13期以及海盈山4B期，涉及單位供應合共超過3,000伙。

後市方面，盧永俊指，現時經濟環境穩定，樓市活躍。加上息口下調，H按跌超過2厘。此大環境下，料項目將吸引不少用家及投資客。