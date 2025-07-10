何文田瑜一IC期連撻17伙、殺訂2560萬　個別單位定價劈13%重售

華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第IC期連撻17伙，總成交金額近2.56億元。資料指，該批單位於7月7日錄取消交易，損失等同售價10%的訂金，合共損失近2,559.5萬元訂金。發展商落實周六將部分單位減價重售，個別單位定價減幅約13%。



2023年4至5月入市 撻訂輸近2559.5萬

該17伙撻訂個案屬瑜一第IC期，該批買家分別在2023年4至5月入市，採用 「一」心一意建築期備用按揭付款計劃，撻訂單位分布於5A及5B座A、B、C、D、E單位，實用面積由423至656平方呎，屬兩至三房間隔。

惟該批單位在7月7日錄取消交易，料眾買家遭殺樓價10%訂金，合共輸近2,559.5萬元訂金。

個別單位定價減幅13%

當中，今次撻訂最貴一伙為瑜一第IC期5B座15樓A室，實用面積656平方呎，屬三房間隔，於2023年4月6日以1,962.92萬元售出，當時呎價29,923元。發展商更新價單定價，由原本2,230.6萬元減價289.9萬元或近13%，最新以定價為1,940.7萬元。