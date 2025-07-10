九龍城黃珍珍泰國菜館41萬續租巨舖　八折簽下10年超長租約

享有「小泰國」之稱的九龍城，區內新近錄得一宗矚目老店續租個案，於九龍城經營逾30年的黃珍珍泰國菜館，新近落實簽下「超長租約」續租10年，新租金為每月41萬元，較舊租金回落11萬元或21%。



3層舖涉近1.1萬呎

上述舖位為九龍城打鼓嶺道23號百營中心地庫至一樓，總面積約10,925方呎，現租戶黃珍珍泰國菜館於7月2日與舖位業主簽下新租約，租約期長達10年。

有「小泰國」之稱的九龍城更是食肆林立，包括街知巷聞的黃珍珍泰國菜館，亦有茶餐廳、日本菜等不同菜式的餐廳，相信居民每晚都有口福。（歐嘉樂攝）

租約劃分三階段「3+3+4」、租金調升至46萬

該份為期10年的超長租約劃分三個階段「3+3+4」，首階段為2025年8月至2028年8月，租金為每月41萬元；第二階段則為2028年8月至2031年8月，屆時租金上升至每月43萬元；而最後一個階段則為2031年8月至2035年8月，每月租金進一步升至每月46萬元。即呎租水平由最初的37.5元，逐步提升至39.4元及42.1元，而全期租金支出高達5,232萬元。

舊租金52萬 黃珍珍八折新簽10年超長租約

資料顯示，黃珍珍泰國菜館上一份租約為2021年12月所簽下，當時租約為期3年，期內租金介乎50萬至52萬元。以最新一份租約的租金41萬元計算，租金下調11萬元或21%。