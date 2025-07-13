新地觀塘新商場命名「三布目Scramble Hill」　下半年分階段入伙

再有全新商場開幕！新地（0016）執行董事馮秀炎表示，觀塘巧明街98號大型商場已落成，商場命名為三布目（Scramble Hill)，涉及50萬平方呎，涉及逾180個租戶，商場將會在下半年分階段入伙，預計今年底前商場大部份店舖開幕。Mirror成員陳卓賢今日亦出席商場命名活動。



命名靈感來自東京涉谷著名地標

馮秀炎表示，Scramble Hill「三布目」的命名靈感來自東京涉谷著名地標 Scramble Square 及 ScrambleCrossing，象徵人潮聚集的活力氛圍，並結合九龍東的地理特色，展現出商場致力於創新生活體驗的願景，而「三布目」取自 Scramble 的意象，象徵完美的新生活和視野，強調商場的多元和活力。整體上，Scramble Hil「三布目」傳達出一個充滿活力和創新精神的空間，宣在成為年輕家庭與新世代的娛樂休閑新熱點。

新地（0016）執行董事馮秀炎。（蔡偉南攝）

她又指出，目前已有部份餐飲店舖開業，以服務已經入伙的寫字樓租戶。問及三布目（Scramble Hill)的租戶組合及出租率，她表示詳情稍後公佈，不過租戶組合不會再類近過往商場租戶黃金比例，會採用最新的大數據重新打造租戶。

三布目引入1.5萬呎人寵共融空中花園

對於新商場三布目與地標商場apm位置接近，馮秀炎表示，花了大半年為兩大商場重新定位，表示兩個商場定位不會重疊，三布目將會主打年輕人、家庭客，並引入1.5萬呎、位於9樓至10樓的大型創意人寵共融空中花園。

至於地標商場觀塘apm已踏入20周年，最新續租情況理想，為新地集團25個商場中，續租情況首3名的商場，未來會再有新元素加入。

馮秀炎冀市民多留港消費

問及最新零售市道未有理想，有多個老店出現倒閉情況，馮秀炎表示，商場及店舖需要不斷求變，短商內將會有粵車南下，料有利市道，同時又希望市民多一點留港消費。

三布目Scramble Hill前身為一座60年歷史的巴士車廠，由新地（0016）及載通國際控股（0062）合作發展、位於觀塘巧明街98號，寫字樓部份大型綜合商業項目「The Millennity」早前已落成，項目早前已獲多家國際品牌及跨國企業預租。

十層商場佔地50萬呎 與APM相若

資料顯示，The Millennity由兩座大樓組成，各提供20層甲級寫字樓，總樓面約65萬平方呎，基座為10層大型商場，佔地約50萬平方呎，規模與APM相若。項目地庫4層停車場共設有近400個車位，當中配備電動汽車充電系統。

項目前身為九巴車廠，由九巴於2009年以約9.8億元將其轉售予母公司載通，翌年新地以約4.9億元購入一半權益，至2016年8月新地再斥約43.05億元為項目完成補地價，當時每呎補地價約3,743元。項目位置鄰近港鐵觀塘站及牛頭角站，亦有行人天橋接駁至創紀之城六期。

新地觀塘新商場「三布目Scramble Hill」