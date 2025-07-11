新地商場出租率90%　執董郭基泓:零售未恢復疫情前、惟走勢趨正面

零售市道略為回暖。新地（0016）執行董事、郭氏家族第三代郭基泓出席旗下商場活動時表示，近五年零售市場疲弱，近期零售數據雖然未恢復至疫情前水平，但今年五月份開始零售數據走勢正面，來港遊客按年增長20%，創五年新高。



而集團旗下商場租務方面，商場出租率保持90%，近半年商場銷售數據亦跑贏大市，出現正面增長。



The Point會員數目突破三百萬

新地旗下商場推出綜合會員計劃貴賓會籍The Point Gold，提供更多優惠。郭基泓表示，The Point會員至今已突破三百萬，集團現推出全新會籍等級The Point Gold，提供更多禮遇。

其中包括會員消費可享1.5倍至2倍（生日月份）積分，並享貴賓室、櫃檯專線、餐飲排隊優先及酒店預約優惠等特權。現有會員需於12個月期間，消費滿10萬元，即可升級為The Point Gold等級，望吸引更多消費客群，支持本地零售經濟。

集團曾參考內地商場推出The Point Gold會員體驗計劃，他指，參與計劃的高消費客群，消費額存在高雙位數增長。