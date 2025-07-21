觀塘偉業街158號全幢商廈招標、市值2億

內房企業放售東九龍全幢商廈物業。觀塘偉業街158號全幢寫字樓KT One，新近委託代理採用公開招標方式出售，截標日期為8月22日（五）中午12時。物業市場估值逾2億元，每呎約4,423元。



偉業街158號業主於2017年購入上址完成活化，投資額約4.5億元，現時整幢物業連地盤及命名權一併出售。偉業街158號樓高10層（連天台），總批則建築面積約45,218平方呎，外牆採用現代玻璃幕牆設計，底層設有11米高的大堂。

2017年購入並完成活化、投資額約4.5億

現時除一層正處於交吉狀態外，其他樓層已全部出租，整幢大廈的出租率約九成，租務狀況穩定。

出租率約九成

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黃懿誠表示，同區鴻圖道47號工業物業近期在市場上成功以2.5億元出售，而觀塘偉業街158號已成功完成工廈活化為商業用途，並投入近億元進行裝修，買家可即時投入使用。此外，區內優質物業持續受到自用買家青睞，例如藍思科技以1.63億港元購入One Harbour Square，樓面逾17,000平方呎，呎價超過9,500元。