九展申建住宅1470伙、酒店客房720間　規劃署不反對

億京發展及資本策略（0497）等財團在2021年6月以約100億元，向合和實業買入的九龍灣國際展貿中心（九展），早前向城規會申請作住宅、商業及及工業展覽館等綜合用途，提供1,470伙，並提高商業樓面及增建酒店房間。規劃署對上述申請表示不反對，該宗申請將於周五交由城規會審議。



據城規會文件，最新方案擬調高建築物高度限制，由100米放寬四成至140米，以重建4幢住宅大廈、1幢寫字樓、1幢混合大樓，當中住宅伙數提供1,470伙，另設有720間酒店客房，整個項目總樓面面積涉約178.7萬平方呎。

住宅部份樓面高達約71萬平方呎；非住宅部份則佔約107.7萬平方呎，細分各個類別，寫字樓樓面約38萬平方呎、酒店樓面佔約25.8萬平方呎，工業展覽館等用途佔約25萬平方呎。