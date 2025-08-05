屯門海珠路住宅地周五截標　CBRE:發展成本低、料刺激發展商競投

6月底政府突擊推出招標的屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地，將於本周五（8月8日）截標，世邦魏理仕（簡稱CBRE）表示，項目規模適中，具有相對較低的發展成本，預計將引起較多發展商的興趣，並刺激競投。



世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延表示，項目受惠於鄰近未來屯門南延線的策略性位置，項目與港鐵新線均預計於2030至2031年左右落成。這種時間上的配合進一步提升了項目的長遠交通吸引力，而與新港鐵站可能步行可達的距離，將成為吸引潛在買家的重要因素。

屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地。（地政總署資料）

地皮受惠未來屯門南延線策略性位置

根據記錄，屯門區內新建成的私人住宅項目，如御海灣，年初至今的成交價介乎每平方呎13,000元至23,000元，平均成交價接近每平方呎17,000元。 鑑於目前的市場趨勢，世邦魏理仕預計住宅價格將緩步回升，因此竣工時的銷售價格可能與目前的市場範圍相近。

需建公共交通總站、政府設施及社區空間

項目需興建公共交通總站、政府設施及社區空間，反映政府對基建發展及提升連接性的重視。雖然這些設施會增加初期投資成本，但公共交通總站將改善項目的可達性，有助抵銷額外成本，並提升整體吸引力。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延。

地皮估值4.2億至7.9億、每呎料1500至2800元

屯門海珠路屯門市地段第569號住宅用地，鄰近輕鐵豐景園站及巴士友愛(南)總站。地盤面積47,018平方呎，可建總面積約涉及282,108平方呎。綜合市場估值，該地皮價值約4.2億至7.9億元，每平方呎樓面估值約1,500至2,800元。

擬建約26層高住宅 預計最遲於2031年落成

根據規劃文件顯示，該地皮被指定作非工業 (不包括倉庫、酒店及加油站) 用途，未來會擬建約26層高的住宅物業，亦在二層的地庫停車場上，於其平台層興建公共交通總站、政府機構或其他社區設施。住宅預計提供525伙，並可容納1,418人，預計會於2030或2031年落成。