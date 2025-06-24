屯門海珠路住宅地皮招標　估值5億至6.2億

政府於本財政年度突擊推出土地招標，將於本周五（6月27日）開始招標屯門海珠路屯門市地段第569號的住宅用地，截止日期爲8月8日，其總面積約佔28.21萬平方呎。綜合市場估值，該地皮價值約5.08億至6.21億元，每平方呎樓面估值約1,800至2,200元。



該地皮爲政府本年度唯一一幅招標住宅用地，鄰近輕鐵豐景園站及巴士友愛(南)總站。地盤面積約4.4萬平方呎，可建總面積約涉及28.21萬平方呎。

擬建約26層高住宅 預計最遲於2031年落成

根據規劃文件顯示，該地皮被指定作非工業 (不包括倉庫、酒店及加油站) 用途，未來會擬建約26層高的住宅物業，亦在二層的地庫停車場上，於其平台層興建公共交通總站、政府機構或其他社區設施。住宅預計提供525伙，並可容納1,418人，預計會於2030或2031年落成。