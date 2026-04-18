啟德海灣2期賣160伙　暫沽130伙　內地客「一客五食」2872萬購5伙

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣第2期，周六（18日）首輪以價單形式發售160伙，另於本周日（19日）則以招標形式推售65伙。



【15:40】美聯物業高級董事布少明表示，今日啟德海灣第2期銷情熾熱，美聯錄得一宗「一客五食」成交，內地投資者斥資約2,872萬元連環購入5伙一房單位。

美聯物業高級董事布少明。

【14:30】市場消息透露，啟德海灣第2期暫時沽出130伙。當中A組沽出57伙、B組沽出68伙。

中原：用家佔比7成

【12:10】中原地產九龍董事劉瑛琳表示，該盤吸引大批買家認購及出席揀樓，該公司的買家中，用家佔比7成，大部份有意入市跑道海景戶，餘下3成為長線投資者。該公司有一組買家有意入市5伙，涉資約3,400萬元，相信項目銷情理想。

除了景觀優勢，項目更具備短樓花的優點，買家可即買即住即收租，加上鄰近未來「智慧綠色運輸系統」站點，有本地年青專業人士因綠色運輸系統確定而有意入市兩房單位自住， 更臻完善的交通網絡亦可提升項目的租金回報。目前跑道區租務交投活躍，平均呎租已攀升至約60元，部分優質戶更錄得70元甚至80元的高位。

中原地產九龍董事劉瑛琳。

周六價單推售的160伙，包括83伙一房單位及77伙兩房單位，實用面積介乎278至613方呎，定價由746.6萬至1,987.7萬元，呎價介乎24,041至 32,426元，計及最高25%折扣優惠，折實售價由560萬至1,490.8萬元，折實呎價18,032至24,320元。

↓↓啟德海灣第2期銷售現場↓↓

啟德海灣。（黃祐樺攝）

↓↓第1C座啟德海灣•星嵐28樓E單位↓↓

啟德海灣第2期涉1,121伙

啟德海灣第2期涉及一座共1,121伙，細分為1A、1B及1C座。當中1A座標準樓層一梯13伙；1B座標準樓層一梯8至13伙；1C座標準樓層一梯13伙。

戶型涵蓋開放式至三房，實用面積258至771平方呎，當中一房提供約477伙，佔整個期數約43%；兩房提供約350伙，約佔31%；兩房連儲物室單位提供約231伙，約佔21%；三房約61伙，則約佔5%。