啟德海灣第2期上樓書涉1121伙主打兩房 周內開現樓示位、4月推售
撰文：黃祐樺
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由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣第2期，今日（30日）上載樓書，涉及1,121伙，主打兩房，預計落成日期為今年6月底。發展商表示，最快周內開放現樓示範單位、4月推售。據知，啟德海灣至今累售793伙，套現約66億元。
啟德海灣第2期涉及一座共1,121伙，細分為1A、1B及1C座。當中1A座標準樓層一梯13伙；1B座標準樓層一梯8至13伙；1C座標準樓層一梯13伙。
戶型涵蓋開放式至三房，實用面積258至771平方呎，當中一房提供約477伙，佔整個期數約43%；兩房提供約350伙，約佔31%；兩房連儲物室單位提供約231伙，約佔21%；三房約61伙，則約佔5%。
最細一伙258呎開放式戶
當中最細一伙為1B座8樓及9樓N室，實用面積258平方呎，屬開放式間隔。另最大一伙為1A座1至35樓A室，實用面積771平方呎，屬三房套間隔，當中1A座35樓A室屬連天台戶，設466平方呎天台。
擬先推出第1C座
嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，項目2期上載樓書涉1,121伙，分別為1A、1B及1C座，當中1C座命名為「啟德海灣·星嵐」，預告4月開售，周內會開放現樓示範單位予傳媒參觀，將先推出第1C座，定價將參考同系1期及同區新盤。
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