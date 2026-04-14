啟德海灣第2期周六首輪發售160伙　折實560萬起　周日再招標65伙

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣第2期上載首張銷售安排，將於本周六（18日）首輪以價單形式發售160伙，另於本周日（19日）則以招標形式推售65伙。



周六價單推售的160伙，包括83伙一房單位及77伙兩房單位，實用面積介乎278至613方呎，定價由746.6萬至1,987.7萬元，呎價介乎24,041至 32,426元，計及最高25%折扣優惠，折實售價由560萬至1,490.8萬元，折實呎價18,032至24,320元。

啟德海灣。（黃祐樺攝）

啟德海灣第2期上周公佈首張價單，涉及225伙，折實平均呎價為23,888元，較2023年10月推出的第1期首批208伙，折實平均呎價為19,798元，高出20.7％。不過發展商表示，首批單位定價跟隨市價推出，加上今期啟德海灣第2期有兩柱屬三房套海景，定價有輕微加幅，如撇除該兩柱海景單位，定價亦只較去年微升2至3% 。

啟德海灣第2期首張價單提供225伙，按戶型分佈，其中一房佔83伙、兩房佔81伙、三房則佔61伙，實用面積至278至771平方呎。扣除最高25%折扣優惠，折實售價約560萬至2,929.8萬元起，折實呎價至18,032至38,000元。

↓↓第1C座啟德海灣•星嵐28樓E單位↓↓

啟德海灣第2期涉1,121伙

啟德海灣第2期涉及一座共1,121伙，細分為1A、1B及1C座。當中1A座標準樓層一梯13伙；1B座標準樓層一梯8至13伙；1C座標準樓層一梯13伙。

戶型涵蓋開放式至三房，實用面積258至771平方呎，當中一房提供約477伙，佔整個期數約43%；兩房提供約350伙，約佔31%；兩房連儲物室單位提供約231伙，約佔21%；三房約61伙，則約佔5%。