柏傲莊III招標沽6伙　四房4808萬沽、呎價37888元均創標準戶新高

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，今日（24日）以招標形式沽出6伙，套現逾1.5億元。其中一伙四房雙套單位，以4,808萬元沽出，成交呎價37,888元，成交價及呎價再創標準戶新高。



該6伙成交價由2,012萬至4,808萬元，成交呎價介乎25,800至37,888元。其中第8A座51樓B室，實用面積1,269平方呎，採四房雙套連工作間及洗手間設計，大廳及睡房飽覽最前席城門河景，以4,808萬元沽，呎價37,888元，成交價及呎價再創標準戶新高。

若單計招標，自現樓重推以來，已售出107伙，套現逾26億元，成交價由1,617.1萬至4,808萬元，呎價介乎22,585至37,888元，當中包括12伙四房雙套、30伙四房1套、65伙3房。

周六次輪發售75伙 截收8200票、超額108倍

柏傲莊III採取「雙線銷售」策略，連同上周六首輪以價單發售單位，短短7個銷售日售出195伙，套現逾36億元。該盤將於明日次輪價單銷售75伙，現截收逾8,200票。超額認購逾108倍。該批單位實用面積307至534平方呎，包括27伙1房及48伙兩房，折實價由789.3萬至1,440.2萬元，折實呎價21,928至27,368元。

大圍站上蓋柏傲莊III。（夏家朗攝）

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