柏傲莊III招標沽11伙 四房戶4725萬、呎價3.72萬均創標準戶新高
撰文：蔡偉南
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新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，昨日（22日）單日沽出11伙，套現約2.8億元，其中一伙四房雙套單位，以4,725萬元售出，呎價37,234元，成交價及呎價再創標準戶新高。
發展商表示，柏傲莊 III沽出的11伙為三房、四房單位，成交價由1,905萬至4,725萬元，成交呎價介乎23,175至37,234元。其中第8A座50樓B單位，實用面積1,269平方呎，為四房雙套設計，以4,725萬元售出，呎價37,234元，成交價及呎價再創標準戶新高。
另外，第1A座40樓B單位，實用面積772平方呎，屬三房一套設計，以2,393.2萬元沽出，呎價31,000元，呎價再創三房標準戶新高。
樓盤以招標形式累計售出101伙，套現逾25億元，成交價由約1,617.1萬至4,725萬元，包括11伙4房雙套大宅、30伙4房1套大宅、60伙3房大宅。連同上周六首輪以價單發售單位，項目暫售出189伙，套現逾34億元。
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