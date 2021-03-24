代理擴充｜美聯20萬租白石角地舖　擬年內再開30分行　增聘近千人

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-24 15:06

屬於近年住宅供應重鎮的大埔白石角，已有多達4,538伙新盤售出，盤源陸續進入二手市場。龍頭代理之一的美聯，新近以每月約20萬元承租區內海鑽．天賦海灣一個面積超過2,000平方呎的相連地舖，容納50名前線代理，搶佔市佔率。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，上述海鑽．天賦海灣地下G2至G3號舖，面積約2,200平方呎，新月租約20萬元，呎租91元，為集團在區內首間分行。布氏指出，近月二手樓市交投轉旺，並屢錄高價成交，集團計劃於今年內增加30間分行，同時增聘近1,000人。

白石角7盤尚餘1354伙貨尾

據美聯數據，白石角近年先後有多個新盤登場，提供近5,900伙單位，以區內7個私人住宅項目計算，截至本年3月21日合共售出4,538個單位，佔整體新盤供應約77%，而待售單位剩餘1,354個。

至於以已售出的4,538個新盤單位，按面積劃分，中小型單位銷售佔比最多，面積逾300至500平方呎及逾500至700平方呎的單位，各售出1,736伙及1,355伙，分別佔整體約38%及30%，合共約3,091伙。而面積逾700至1,000平方呎及逾1,000平方呎的單位，則售出約998伙，佔總數約22%。