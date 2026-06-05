新世界元朗公庵路住宅地申建1035伙　城規會「開綠燈」通過

新世界發展（0017）持有的元朗公庵路一幅住宅地，向城規會申請放寬高度限制，以興建2幢住宅，共提供1,035伙，可建總樓面約44.32萬平方呎。規劃署對上述申請表示不反對，城規會於今日（6月5日）審議，通過該宗申請「開綠燈」。



平均每戶單位面積428呎

該項目位於元朗公庵路丈量約份第120地段多個地段及毗鄰政府土地，地盤面積約88,642平方呎，以地積比率約5倍發展，可建總樓面約44.32萬平方呎，平均每戶單位面積約428平方呎， 2幢住宅大樓（23層住宅 + 3層平台）, 共提供1,035伙 , 預計居住人口2,691人 , 整個項目料於2030年落成。

該項目位於元朗公庵路丈量約份第120地段多個地段及毗鄰政府土地，地盤面積約88,642平方呎。

地庫車場改為地面 縮短6個月工期

申請人因應政府去年放寬地面建停車場樓面豁免措施，將原先位於地庫的停車場改為在地面以上設置，導致建築物高度需要增加1層，超出「住宅（甲類）1」地帶在規劃大綱草圖所容許的25層（不包括地下層）高度限制，故申請放寬約2.5米高限至主水平基準上94.95米。申請人解釋，透過將停車場移至地面，工程期可縮短6個月 。

規劃署：符合優化安排政策 不產生不良影響

規劃署表示，該申請曾諮詢相關政府部門，未接獲負面意見，且申請符合政府對私人發展項目中停車場豁免總樓面優化安排政策。

署方指，擬議發展項目已加入多項設計優點以提升居住環境質素，包括在2座大樓之間預留約30米間距，以及將建築物從公庵路和毗鄰項目後移，符合「建築空間」或「庭院」概念，以在向風位置提供充足建築空間，不會產生不良空氣流通影響。視覺評估結果亦顯示，建築物高度增加幅度輕微，不會產生不良視覺影響。

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