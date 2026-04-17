新世界、華潤元朗南第2期申建1035伙　樓面涉44萬呎

大型發展商積極部署發展北都土儲。新世界（0017）與內房華潤置地（1109）合作發展的元朗南公庵路項目，最新項目其中一幅佔地約8.86萬平方呎的地皮，向城規會申請略為放寬建築物高度限制，以作准許的分層住宅用途，擬建2幢分層大廈，涉及1,035伙，總樓面約44萬平方呎。據悉，該申請為上述財團元朗南項目第2期。



上述申請地點為元朗公庵路丈量約份第120約地段多個地段及毗連政府土地，位於新世界大型屋苑溱柏及新地（0016）原築中間位置，該地盤呈長型，地盤面積約8.86萬平方呎，擬以地積比率5倍興建兩幢樓高約26層的分層住宅，提供1,035伙，總樓面約44.32萬平方呎，預計於2030年落成。

在2025年11月，新世界已公佈，該集團與華潤置地（海外）共同發展的北都元朗南住宅項目，首幅用地已完成補地價後隨即動工，兩項目合共可提供約1,800伙住宅單位。資料顯示，該項目在11月初落實完成補地價，涉及涉及金額4.45億元，每平方呎樓面補地價約1,589元，較同區項目4年前補地價金額大跌約7成。

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