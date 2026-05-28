北環綫收地｜元朗信芯園料「斬半」　荷蘭風車、鳥居明年中起告別

每年春天過後，有50年歷史的元朗信芯園向日葵花海配搭荷蘭風車的畫面，多年來成為港人少有的心靈避風港，亦不時在各大社交媒體出現，但此情此景明年中後或不再出現。地政總署今日（28日）張貼暫時佔用土地權利公告，以興建北環線主線，信芯園負責人梁日信（信哥）向《香港01》透露，今日有港鐵人員到農場張貼公告，預計信芯園一半範圍，包括荷蘭風車、鳥居等所在地，都會在明年第二季後被收回。信哥又表示，會盡力留守至交地之日，「都希望等香港市民留低美好嘅回憶。」



信芯園負責人信哥近日在社交平台Threads上載影片，向網民展示園內向日葵的最新花況。（信芯園 Threads 影片截圖）

信芯園荷蘭風車、鳥居等所在地，預計會在明年第二季後被收回。（信芯園 Threads）

信芯園負責人信哥近日在社交平台Threads上載影片，向網民展示園內向日葵的最新花況，也誠邀市民入場賞花。園內品種包括「荷蘭金鑽」、「日本香吉士」及香檳色「傲雪」等，目前已完全盛開，景色壯觀。

惟即將來到的暑假，卻有可能是這片花海綻放的最後一個夏天。信哥向《香港01》透露，今日有港鐵人員到農場張貼公告，預計信芯園約一半範圍，即向日葵花海、荷蘭風車、鳥居等所在地，都會在明年第二季後被收回。

信芯園負責人梁日信信哥。（資料圖片／蔡正邦攝）

另一半的土地則位於新田科技城第二期收地範圍內。信哥指，現時未知何時正式收地，期望政府盡快給出時間表，又稱若該一半土地可保留至2030年，或會考慮將向日葵花海、荷蘭風車、鳥居遷至。

問到最後日子有何打算，他指會盡力留守至交地之日，又稱即將來到暑假，會有不少人畢業，「希望做返個等佢哋影畢業相嘅地方」、「都希望等香港市民留低美好嘅回憶。」

信芯園（IG@shunsumyuen）