柴灣海德園雙破頂　頂層兩房呎價2.16萬沽　創項目新高

近期 ,新盤高價成交不絕。太古地產（1972）旗下柴灣海德園昨日連沽2伙，單日套現近2,000萬元，其中一個頂層特色戶成交價及呎價齊創項目新高，成交價1,236.3萬元，呎價高見2.16萬元。此外，項目第二座H室標準單位已全數售罄。



頂層特色戶呎價21651元破頂

發展商表示，海德園昨日售出的2座42樓頂層H室，實用面積531平方呎，屬兩房連套房及開放式廚房設計，單位以1,236.3萬元售出，呎價21,651元，成交價及呎價雙雙創下項目新高。

另一伙成交為2座38樓E室，實用面積437平方呎，屬1房連開放式廚房間隔，以761.9萬元售出，實用呎價17,435元。據了解 , 買家購入作投資用途，反映市場對不同戶型均具穩定承接力。

海德園昨日連沽兩伙 , 其中一個頂層特色戶成交價及呎價齊創項目新高。

招標42伙兩房 下周二截標 已接逾千查詢

海德園將以招標形式發售兩房單位，下周二（6月16日）截標。是次招標單位共42伙，實用面積介乎538至573平方呎，涵蓋兩房梗廚及兩房一套連開放式廚房戶型。

據了解，多名代理及準買家積極提交意向，太古地產已接獲逾千個查詢，反應熱烈。

累售276伙、套現逾24億 兩房標準戶全售罄

海德園位於柴灣常安街99號，分兩期發展，共提供800伙。現時推售的第1期共設592伙，實用面積由317至938平方呎，涵蓋1房至3房，主打兩房戶。

項目自推出以來銷情理想，至今累售276伙，套現逾24億元。其中第二座H室標準單位已全部售罄。

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