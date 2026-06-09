地建會：旗下會員逾80個商場推七一回歸優惠　涉百貨消費、餐飲等

【七一食肆優惠2026／餐飲業／公共交通／海洋公園／博物館】今年7月1日是香港回歸29周年，社會各界紛紛推出優惠慶祝。香港地產建設商會今日（ 9日）表示旗下會員亦踴躍響應，當中涉及全港超過80個商場，而今次活動涵蓋百貨消費獎賞、商場購物優惠、餐飲折扣、泊車及其他特色體驗。



香港地產建設商會表示，未來將全力支持特區政府主動對接國家 ｢⼗五五｣ 規劃，今年內完成制定香港首個五年規劃，為融入國家發展⼤局，以及本港長期繁榮穩定打好堅實基礎｡



旗下會員共逾80個商場參與 推粵車南下專屬折扣

當中，在指定百貨公司的會員凡單⼀消費滿指定⾦額即可獲雙倍積分；各大參與商場推出 多元優惠，涵蓋特定信用卡簽賬禮遇，多家指定食肆亦推出各款餐飲折扣優惠等 ｡另外，多個商場設立泊優惠，部分商場更為粵車南下的訪港旅客提供專屬折扣及額外泊車時數 ｡

各大商場將舉辦多項互動體驗活動，包括主題遊戲及⼯作坊，響應全球⾜球盛事，部分商戶亦為會員設無需消費即可領取之現金券等。

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