地建會放寬招標指引　高力梁鎮峰：加快資金回流、更有效處理存貨

香港地產建設商會早前發表最新招標指引，容許會員推出實用面積超過538平方呎單位進行招標。對比舊指引要求的753平方呎，面積限制放寬約28%。



高力梁鎮峰：務實而積極舉措 加快資金回流

高力估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰表示，地建會最新修訂的招標指引是一項務實而積極的舉措。此舉為發展商在銷售現樓項目時提供了更合理的靈活性，有助於更有效地處理存貨、加快資金回流。

梁鎮峰續指，所有招標成交均須登記於公開的成交紀錄冊，市場透明度並無減損。總體而言，這是在維持市場公開透明的前提下，循序漸進回應市場實際需求的平衡調整，對促進一手市場健康穩定發展具有正面作用。

高力估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰。

最早2019年推限呎招標指引 至少753呎以上

翻查資料，因應過往中小型新盤濫用招標成風，為了增加銷售透明度，地建會早於2019年5月，發出招標指引，以避免發展商賣樓濫用招標手法。當時地建會推出指引，僅容許會員可以將實用面積753平方呎、三房或以上分層單位招標出售，另獨立屋、洋房及特色戶（包括複式、頂層連天台或平台、低層連平台庭園或花園等），以及面積不少於1,076平方呎的大單位，亦可進行招標。面積較細的單位則不建議以招標形式推出。

及後在2024年6月作出修改，加入項目入伙後至少沽出全盤25%單位才可標售，而單位面積則維持不少於753平方呎，同時取消三房或以上戶型限制，及兩房以下亦不可作標售，但不少於753平方呎大兩房屬可招標之列。