內房綠景爆煲！流浮山巨型地皮被銀主接管索價5.5億　恐貶值兩成

北部都會區內有地主持有的大片地皮被接管交吉出售。第一太平戴維斯（香港）和萊坊表示，獲接管人委任代理出售位於流浮山深灣路丈量約份第129約的綠化地，合共109個地段，總土地面積約726,000平方呎，並以交吉形式出售。據了解，該幅巨型地皮原由綠景（中國）地產投資持有，現已淪為銀主盤，近期被接管沒收出售，意向價約5.5億元，較2015年買入價7.1億元低約1.6億元或22%。



事實上，綠景（中國）地產投資近月已有貴重物業淪為銀主盤，如今年4月份，觀塘綠景NEO全幢甲廈淪銀主盤，被接管人推出公開招標，該物業於2017年由綠景（中國）地產斥90億元購入，惟目前預計估值大幅腰斬。



總土地面積72.6萬呎 料可作大型住宅

萊坊執行董事兼大中華區私人客戶主管麥子興表示，受惠於北部都會區發展策略的持續推進，區內發展定位清晰，基建配套逐步完善，帶動整體投資前景向好。區內優質大型住宅發展用地供應一向稀缺，是次推出之項目規模可觀，總土地面積約726,000平方呎，可作大型住宅物業發展（以城市規劃委員會最終決定為準），並以交吉形式出售，發展靈活性高，兼具優化空間與長遠資本增值潛力。預料將吸引發展商及投資者的關注。

該物業坐擁深圳灣開揚灣景，視野廣闊；同時位處港深西部通道核心位置，可便捷連接深圳西部核心區及前海。深圳西部核心區與前海為粵港澳大灣區的重要發展引擎，重點發展現代服務業、科技創新及海空樞紐。

流浮山深灣路丈量約份第129約合共109個地段，以交吉形式出售。

原業主為綠景（中國） 2015年地皮買入價7.1億

翻查資料，該幅巨型地皮原由綠景（中國）地產投資持有，早於2015年7月以7.1億元向興勝創建（0896）買入，當時已獲城市規劃委員會通過作住宅發展用途，地積比率為0.3倍，當時每方呎地價約800元, 樓面地價則約每方呎2,700元。

地皮總面積龐大 發展彈性高

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，項目位處北部都會區及港深西部通道核心位置，毗鄰前海，屬連接內地的重要戰略地段，兼具深圳灣景觀及跨境交通優勢。根據發展局資料，該區未來將發展為高端專業服務和物流樞紐，並預計可創造約50,000個職位；配合多項政府基建逐步落實，項目具備優越的長遠發展潛力。加上地皮總面積龐大，發展彈性高，並有機會發展為大型優質住宅項目，預料將吸引市場高度關注。

流浮山深灣路丈量約份第129約合共109個地段，以交吉形式出售。

事實上，綠景（中國）地產投資已有貴重物業淪為銀主盤，如在今年4月份，觀塘綠景NEO全幢甲廈淪銀主盤，被接管人推出公開招標，該物業於2017年由綠景（中國）地產斥90億元購入，當時成交呎價約1.5萬元，惟目前預計估值大幅腰斬。有消息透露，該幢物業目前仍有高達逾50億元的銀行欠款。

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