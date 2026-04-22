內房綠景爆煲！觀塘綠景NEO甲廈淪銀主盤　90億買入估值料腰斬

寫字樓市場前景繼續暗淡，九龍東再出現大額全幢甲廈銀主盤！第一太平戴維斯（香港）及高力承接管人委託為聯合獨家代理，以公開招標形式出售觀塘綠景NEO全幢甲廈，將以現狀部份交吉及部份連現有租約出售。據悉，該物業於2017年由綠景（中國）地產斥90億元購入，當時成交呎價約1.5萬元，目前預計估值大幅腰斬。有消息透露，該幢物業目前仍有高達逾50億元的銀行欠款。



最新淪為銀主盤的物業為觀塘海濱道123號綠景NEO，為2019年落成的甲級商廈，地盤面積約4.85萬平方呎，擁270度無遮擋維港海景。物業提供19層辦公室樓層，標準層面積逾3萬平方呎，並設有5層停車場逾400個車位。

銀團組合接管 最大銀主為中國銀行

市場消息透露，是次項目以招標形式推出「價高者得」，由於項目規模較大，招標期將超過3個月，較一般同類銀主盤的招標期1.5至2個月為長。資料顯示，是次銀主為銀團組合，當中最大份額為中國銀行。

該廈現時出租率不俗，租戶多為大型機構，包括平保、周大福人壽、都會大學、金蝶國際（0268），而原業主綠景（中國）地產投資則正在使用頂層作為集團總部。

觀塘海濱道123號綠景NEO，為2019年落成的甲級商廈，地盤面積約4.85萬平方呎，擁270度無遮擋維港海景。（網上圖片）

可靈活劃分為東西兩座

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，綠景NEO可靈活劃分為東西兩座，各具獨立大堂及命名權，為買家提供極大的品牌推廣空間及業務擴展彈性。高力香港資本市場及投資服務部物業重組團隊主管吳嘉輝表示，物業現時主要租戶為知名跨國企業，為買家提供穩定的租金收入基礎。

涉及物業為觀塘海濱道123號綠景NEO，於2019年落成，地盤面積約4.85萬平方呎，擁270度無遮擋維港海景。（資料圖片）

綠景中國斥90億購入 九龍區最大額商廈

據了解，綠景NEO大廈原名為8 Bay East。內房綠景中國（00095）在2017年斥資高達90億元向會德豐地產買入該全幢商廈，為九龍區歷年來最大額全幢商廈買賣，物業總樓面約59.62萬平呎，成交呎價高達約1.5萬元。

不過有市場人士認為，近年商廈市場大幅回落，九龍東空置率亦高企，估計目前九龍東整體商廈價格已較高峰期回落大約一半，預計觀塘海濱道123號綠景NEO也跟隨大市，估值大幅滑落腰斬。

2025年2月份，綠景中國宣佈涉21萬美元債務，並面臨清盤呈現請。知情人士透露，綠景NEO大廈目前仍有高達逾50億元的銀行欠款。

涉及物業為觀塘海濱道123號綠景NEO，於2019年落成，地盤面積約4.85萬平方呎，擁270度無遮擋維港海景。（資料圖片）

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