海盈山4B期首張價單涉75伙　折實均價29448元　兩房最平1342.7萬

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及太古地產（1972）合作發展的港鐵黃竹坑站港島南岸海盈山（LA MONTAGNE）第4B期，今日（10日）公佈全新價單，首批提供75伙，折實售價1,342.7萬元起，入場呎價27,545起，首批折實平均呎價29,448元。



參考海盈山第4A期在2023年7月推出首批88伙，當時折實平均呎價為27,989元，即項目第4B期定價調高5.2%。發展商更表示，第4B期首張價單對比4A期最後推出的單位，提價幅度更高達22%，



海盈山第4B期全新價單的入場單位為1B座6樓D單位,，實用面積484平方呎，屬兩房間隔，扣除最多18%折扣優惠後，折實價1,342.7萬元，折實呎價27,742元。

海盈山4B期價單均價2.94萬 較4A期首批高出逾5%

海盈山第4B期首批涉及75伙，戶型涵蓋兩房，實用面積由484至546平方呎，價單售價由1,637.43萬至2,113.9萬元，呎價由33,591至38,716元，扣除最高折扣優惠18%，折實售價由1,342.7萬至1,733.4萬元，折實呎價27,545至31,747元。

海盈山第4B期，今日（10日）公佈全新價單，首批提供75伙，折實售價1,342.7萬元起，入場呎價27,545起。（黃祐樺攝）

嘉里湯耀宗：4B期定價較4A期最後推出單位提價22%

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，首張價單為「港島南岸至盈價」，首張價單較4A期最後推出的單位提價22%，最快明日接受認購登記，開放現樓示範單位參觀，最快下周推出市場。至於項目4B期暫時招標賣出40伙，吸金逾20億元。

太古地產董事 – 住宅業務杜偉業表示，一手新盤今年暫時錄得逾萬宗成交，樓價亦反彈逾10%，料樓市將健康發展，繼續暢旺。信和置業執行董事田兆源預料，項目兩房將受用家歡迎，會吸引投資者入市。

海盈山第4A期折實平均呎價27989元

參考海盈山 第4A期在2023年7月推出，提供88伙，一房入場費966.7萬元，折實平均呎價為27,989元。

至於港島南岸同系其他新盤開價，對上推出的DEEP WATER SOUTH 6A首批93伙，一房入場906.8萬元，折實平均呎價為29,055元。另滶晨II 首批80伙，兩房入場850.3萬元起，折實平均呎價為21,800元。滶晨I 首批101伙，兩房入場850.3萬元，折實平均呎價為20932元。

Blue Coast II首批128伙，兩房入場921.4萬元起，折實平均呎價為21,526元。其次為Blue Coast I首批138伙，兩房入場878萬元起，折實平均呎價為21,968元。

而較早期推出的揚海首批120伙，一房入場1,080萬元起，折實平均呎價為30,880元。晉環首批160伙，一房入場1,146.1萬元起，折實平均呎價為29,689元。

海盈山分兩期發展 共涉800伙

港鐵黃竹坑站港島南岸第4期「海盈山」（LA MONTAGNE) 分兩期發展涉及第4A、4B期，由兩座住宅大樓組成，均設34層住宅樓層，合共提供約800伙。

↓↓第1B座37樓B室連裝修現樓單位↓↓

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