DEEP WATER SOUTH 6A期首批93伙　折實均價29055元、最平906.8萬

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH第6A期MONT BLUE，已上載價單1號，推出93伙單位，折實平均呎價29,055元。



值得留意，DEEP WATER SOUTH第6A期MONT BLUE首批折實平均呎價29,055元，較2025年6月推出、第5期滶晨首批折實均價20,932元，大幅高出39%。同時也逼近樓市高位推出、嘉里（0683）及信置（0083）發展的港島南岸第二期揚海，當時揚海首批折實平均呎價30,880元。



DEEP WATER SOUTH 6A期均價較滶晨首批高39%

首批93伙，包括42個1房（開放式廚房）、21個2房（開放式廚房）及30個2房1套（梗廚）；單位實用面積由337至577平方呎，價單1號提供5種付款辦法、5種折扣優惠，買家可享最高15%折扣。今批單位折實售價906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價由26,785至32,714元，折實平均呎價29,055元。

至於以折實金額計算，全數1房（開放式廚房）單位低於960萬元，有63個(68%)單位低於1,250萬元，有79個(85%)單位低於1,800萬元。是次93伙單位預計可套現約13.93億元 (售價計)，折實約11.85億元。項目今晚舉行VIP優先參觀全新示範單位，明天正式向公眾開放參觀。

項目補地價金額49.4億 每呎補地價約9818元

黃竹坑站上蓋「港島南岸」第六期為該站最後一期住宅發展項目，位處項目東北面，靠近港鐵站，住宅樓面面積上限近50.4萬平方呎。項目補地價金額為49.4億元，每呎補地價約9,818元。連同補地價金額，估計每呎樓面地價1.6萬至1.8萬元，市值約81億至91億元。