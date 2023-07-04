黃竹坑站海盈山首批88伙　折實均價27989元　平過晉環、揚海5至9%

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及太古地產（1972）合作發展的港鐵黃竹坑站港島南岸第4期海盈山（LA MONTAGNE) 第4A期，今日（4日）公布首張價單，涉及88伙，折實平均呎價27,989元，一房入場費966.7萬元。海盈山首批折實平均呎價27,989元，較港島南岸第2期揚海（30,880元）及第1期晉環（29,689元），低約5.7%至9.4%。



首批「海盈山開心起動價」 本周後段收票

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗認為首批單位屬「貼市價」，定價吸引，預告之後會有加價空間，又指首批參考同區其他項目價格及周邊樓盤，最快本周後段收票。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊形容，該批88伙為「海盈山開心起動價」，提供4種付款辦法，當中包括120付款辦法、360天付款辦法、備用一按貸款辦法，以及建築期付款辦法。

信和置業執行董事田兆源表示，市場已消化下加息因素，認為目前屬入市好時機。

兩房佔60伙 一房、三房各佔12伙及16伙

海盈山首批88伙，當中包括一房至三房間隔。當中一房佔12伙、兩房佔60伙、三房佔16伙，實用面積由403至914平方呎。該批單位價單售價1,178.9萬至3,675.1萬元，價單呎價29,253元至42,684元。扣除最高18%優惠後，折實售價萬966.7萬元至3,013.59萬元，折實呎價23,988元至35,001元。

一房折實最平966.7萬

項目最平入場單位為第2A座6樓G室，實用面積403平方呎，一房間隔，扣除最高樓價18%優惠後，折實售價966.7萬元，呎價23,988元。最平兩房則為第2A座6樓A室，實用面積517平方呎，折實價1,282.16萬元，呎價24,800元。

至於三房戶則為第2B座6樓A室，實用面積914平方呎，折實售價2,677.8萬元，呎價29,298元。

揚海一房入場1080萬 晉環一房入場1146萬

參考港島南岸第2期揚海，於2021年8月推出首批120伙，折實平均呎價30,880元，一房折實入場1,080萬元起；港島南岸第1期晉環2021年4月推出首批160伙，折實平均呎價29,689元，一房折實入場1,146萬元起。

海盈山分兩期發展 共涉800伙

港鐵黃竹坑站港島南岸第4期「海盈山」（LA MONTAGNE) 分兩期發展涉及第4A、4B期，由兩座住宅大樓組成，均設34層住宅樓層，合共提供約800伙。其中第4A期涉及432伙，項目戶型涵蓋一房至三房及特色戶，實用面積351至1,847平方呎，主打兩房及三房戶，不設開放式單位。預計關鍵日期為2025年5月15日。

↓↓第2座28樓A室連裝修示範單位↓↓

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↓↓第2座28樓F室連裝修示範單位↓↓