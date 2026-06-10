北都｜流浮山「數碼科技樞紐」加倍擴展至30公頃　總樓面近千萬呎

政府致力發展北部都會區，其中有意打造成「數碼新海岸」的流浮山，發展局最新遞交新建議，包括把「數碼科技樞紐」的規劃面積，由15公頃加倍擴展至30公頃，涉及的總樓面面積約968.77萬平方呎，同時擬於範圍內興建樓高250米的地標建築。政府預計最快於今年第四季開展法定程序，包括開始收地和修訂大綱圖等，最早於2028年開展工地平整工程。



據最新資料，流浮山新發展區的擬議土地用途，總發展面積約414公頃，涉及白泥至尖鼻咀一帶，港深西部公路以及擬建的港深西部鐵路也途徑此區。

翻查資料，政府分別於2022年8月及2024年7月，委託顧問進行流浮山土地用途可行性研究，其後於2024年3月至5月期間，舉行為期兩個月的公眾參與活動，以收集市民、相關團體及議會的意見，當時共收到333份書面意見，去年4月則就尖鼻咀和白泥兩個生態旅遊節點招收意向書，收到19份向書。

「數碼科技樞紐」增至30公頃 總樓面倍升至969萬呎

當局考慮所收到的意見後，最新建議維持兩個發展主題，包括「數碼科技樞紐」及「生態旅遊節點」。其中就「數碼科技樞紐」，建議土地面積由15公頃倍增至30公頃，總樓面面積由約409萬方呎，大增至約969萬方呎，以增加規劃彈性。

流浮山一帶最新發展模擬圖。

流浮山一帶最新發展模擬圖。

設人才公寓提供5000伙

根據政府的建議，鄰近建議中港深西部鐵路流浮山站的範圍，高限可達250米，以興建標誌性地標建築物，高度和密度向海濱和鳳降村方向逐步下降；該區也會設有人才公寓，暫定提供約5000個單位。

就生態旅遊節點方面，當局建議把土地用途分為「旅遊相關用途」（1）和（2）兩大類，「旅遊相關用途」（1）牽涉零售．餐飲和娛樂設施等較高密度的項目，而考慮到財務可行性，此地帶可容許私人住宅等其他用途；而用作度假營地和生態旅館等的較低密度用地，則劃為「旅遊相關用途」（2）。

私樓供應約3.12萬伙佔逾六成

整個新發展區將提供約4.89萬個新增住宅單位，公私營房屋比例約為「四六比」，私營房屋佔約3.12萬伙或約63.8%，約1.77萬伙或約36.2%屬公營房屋，部分原作物流發展的用地，改為作住宅用途，而較高密度的住宅發展，將集中在港深西部鐵路厦村站及流浮山站一帶。

根據政府的部署，整個流浮山新發展區將分期推展，第一期主要包括流浮山市中心一帶的「數碼科技樞紐」和港深西部鐵路沿線地區等，今年第四季開始修訂大綱圖和第一期收地等，最早2028年開展第一期工地平整工程，也會考慮引入「原址換地」和「片區開發」等借助私人力量推展。

流浮山一帶最新發展模擬圖。

流浮山一帶最新發展。

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