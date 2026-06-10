恒地紅磡首岸第4期周日賣80伙　入場688.05萬　大手客最多可買4伙

恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團發展、位於紅磡的重建項目首岸（One Victoria Cove）第4期（第5座），落實周日（14日）發售80伙，入場費688.05萬元起。首輪銷售將於周六下午1時截止登記。



周日賣80伙 入場688.05萬

首輪發售80伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中包括兩房涉71伙及三房涉9伙，實用面積由 338平方呎至585平方呎，價單售價由756.1萬至1,406.2萬元，價單呎價由22,226至24,799元，折實售價則由688.05萬元至1,279.64萬元，折實呎價由20,225元至22,567元

入場單位為3樓B單位，實用面積為338平方呎，屬兩房間隔， 折實售價688.05萬元，折實呎價20,357元。

分A、B兩組 大手客最多可買4伙

項目在中環國際金融中心一期31樓展開銷售，當中分為A、B兩組，當中A組為大手客組別，最多可買4伙，至於B組為散客，最多可買2伙。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝（左二）

恒地2021年斥81.89億奪地 樓面地價11414元

項目屬於市建局土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，由恒地在2021年以81.89億元奪得，每方呎樓面地價11,414元。其後再在2022年宣布夥拍希慎興業及帝國集團以合資方式發展。另項目採全港首個「合併式小區」概念，未來合併式小區規劃設天橋系統，住戶可由首岸經天橋達港鐵土瓜灣站。

紅磡的重建項目首岸。

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