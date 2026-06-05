恒地紅磡首岸第4期涉264伙　8伙平台及天際戶　全盤最細338呎兩房

恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團發展，位於紅磡的重建項目首岸（One Victoria Cove），今日（5日）上載第4期（第 5 座）售樓說明書，提供264伙。項目之預計關鍵日期為2027年8月31日。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首岸第1期及第3期累售574伙，佔可供發售單位約96%，套現約49億元。



第4期合共提供264伙

首岸第4期合共提供264伙，標準樓層一梯10伙及12伙。戶型涵蓋兩三房，實用面積實用面積由338至585平方呎。當中標準兩房實用面積則由338至469平方呎，涉及234；標準三房實用面積585平方呎，涉及22伙。

首岸第4期合共提供264伙，標準樓層一梯10伙及12伙。

首岸第4期合共提供264伙，標準樓層一梯10伙及12伙。

另設平台及天際特色戶共8伙

另外亦設有平台及天際特色戶，戶型涵蓋兩三房，兩房平台戶實用面積則由352至429平方呎，另連135至429平方呎平台，涉及3伙；三房平台戶實用面積585平方呎，另連534平方呎平台，涉及1伙。

至於，兩房天際特色戶實用面積則由390至469平方呎，另連163至178平方呎天台，涉及3伙；三房天際特色戶實用面積585平方呎，另連258平方呎平台，涉及1伙。

首岸第4期合共提供264伙。

最細一伙338呎兩房

當中最細一伙為第5座B、G及K室，實用面積則由338平方呎，屬兩房間隔。另最大一伙為第5座A室，實用面積則由585平方呎，屬三房間隔，其中3樓A室屬連平台戶，平台面積534平方呎，另30樓A室屬連天台戶，天台面積258平方呎。

最細一伙為第5座B、G及K室，實用面積則由338平方呎，屬兩房間隔。（圖為5樓B室）

恒地2021年斥81.89億奪地 樓面地價11414元

項目屬於市建局土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，由恒地在2021年以81.89億元奪得，每方呎樓面地價11,414元。其後再在2022年宣布夥拍希慎興業及帝國集團以合資方式發展。另項目採全港首個「合併式小區」概念，未來合併式小區規劃設天橋系統，住戶可由首岸經天橋達港鐵土瓜灣站。

恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團發展，位於紅磡的重建項目首岸。

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