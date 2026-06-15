周末新盤83伙按周升36%　首岸第4期即日沽59伙　套現逾4.5億

過去兩日（13日、14日）新盤市場共錄得約83伙，較上周的61宗成交上升36%。當中紅磡首岸第4期周日賣80伙，即日沽59伙，套現逾4.5億元。另啟德MIAMI QUAY周末沽6宗，套現近6,160萬元。



首岸第4期錄8組大手客成交

恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團發展、位於紅磡的重建項目首岸（One Victoria Cove）第4期（第5座）過去周日發售80伙，即日沽出59伙，套現逾4.5億元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目錄得8組大手客成交，購入2至3伙單位，首岸系列累售640伙，佔可供發售單位約95%，套現約54.5億元。

恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團發展、位於紅磡的重建項目首岸（One Victoria Cove）第4期。

海德園連沽4伙 套現逾3500萬

太古地產（1972）旗下柴灣海德園昨日亦連沽4伙，單日合共套現逾3,500萬元，項目累沽326伙。最新以招標形式1,008萬元沽出兩房，呎價約18,732元。其餘三伙以價單形式沽出，涵蓋一房及兩房連開放式廚房戶型，成交價介乎757萬元至907萬元，呎價15,715元至17,500元。

太古地產（1972）旗下柴灣海德園。

MIAMI QUAY周末沽6宗 套現近6160萬

由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德現樓MIAMI QUAY周末沽6宗，套現近6,160萬元，屬一至兩房間隔，成交價由811.9萬元至1079.4萬元，呎價23,102元至25,612元。當中最貴一伙為第3座30樓G室，實用面積450平方呎，屬2房間隔，售價1,079.4萬元，呎價23,987元。

會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德現樓MIAMI QUAY。

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