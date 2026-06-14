21 BORRETT ROAD2期應天頂層戶3.62億沽　呎價12.4萬今年一手新高

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21BORRETTROAD，項目第2期「應天」，今日（14日）以以招標形式售出位於20樓08號的頂層連天台大宅，實用面積2,911平方呎，成交金額3.62億元，成交呎價124,356元，創出今年全港一手住宅單位新高。



長實營業經理陳詠慈表示，「應天」只有兩套頂層連天台大宅及極少量特色大宅。其中20樓08號頂層連天台大宅的層與層之間高度達3.5米，屬5房3套戶型，天台連前庭面積逾2,000平方呎，頂層設有按摩池。

長實營業部首席經理郭子威表示，「應天」早前推出市場即引發買家入市，反映逾億元超級豪宅市場的潛力一觸即發。儘管外圍經濟環境存在不確定性，加上中東等地緣政治局勢的潛在風險，所以投資者正尋求分散配置。

21 BORRETT ROAD2期應天頂層外望景觀。

左起長實營業部首席經理郭子威、長實執行董事趙國雄、長實營業經理陳詠慈。

全盤共提供66伙，當中60伙為標準分層單位，實用面積1,875至2,193平方呎，主打三房及四房；另設6伙特色戶，實用面積1,800至3,022平方呎。

21BORRETTROAD。

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