志蓮淨苑斥1520萬增購石門工廈偉達中心兩單位

物業市場有回暖跡象，近期更吸引到宗教團體入市工商舖個案。始創於1934年的志蓮淨苑，新近斥資約1,520萬元購入沙田石門工廈偉達中心兩個單位。據悉，志蓮淨苑早前已率先買入同廈兩個單位，合共計算，該團體今年共斥3,210萬元入市。



上述最新成交個案為石門偉達中心11樓08室及13樓06室，面積合共3,851平方呎，在5月14日以1,520萬元沽出，成交呎價3,947元，新買家為CHI LIN NUNNERY（志蓮淨苑）。

據悉，志蓮淨苑今年初已購入偉達中心1兩個單位，分別為18樓18室和20樓8室，其中18樓18室面積2,677平方呎，成交價1,000萬元，呎價3,736元，呎價屬該廈近5年低位。另一個較早前買入的單位為20樓8室，面積1,751平方呎，成交價690萬元，呎價3,941元。

值得留意，志蓮淨苑持有偉達中心多個單位，曾於2009年以2,200萬元購入11樓多個單位，而在2017年又再以726萬元購入12樓一個1,773平方呎單位。

志蓮淨苑。(網上圖片)

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