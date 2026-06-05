新世界九龍塘滶蘊開價　首批44伙折實均價33816元　最平一房986萬

近日已率先以招標形式推盤的新世界（0017）旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅項目滶蘊 「PAVILIA ROSA」，今日（5日）最新公佈首張價單，首批提供44伙，入場費985.966萬元起，折實平均呎價33,816元。



參考新世界旗下另一「PAVILIA COLLECTION」新盤，屬位於黃竹坑站滶晨I 及II ，在2025年6月及7月各自推出首批101伙及80伙，當時折實均價僅20,932元及21,800元。換言之，今次滶蘊 「PAVILIA ROSA」的折平均價較滶晨I 及II 高55%及61%。



首張價單提供44伙 涵蓋一至兩房

滶蘊首張價單提供44伙，戶型涵蓋一房至兩房，當中包括6伙一房及38伙兩房，該批單位價單售價由1,104.2萬元至2,296.1萬元，價單呎價由34,490至42,000元，折實售價985.966萬至2,050.328萬元，呎價由30,800元至37,505元。該批首張價單折實總值約7億元。

入場費986萬

當中入場單位為2樓E5單位,，實用面積298伙平方呎，屬一房間隔，扣除最多折扣優惠後，折實價985.966萬元，折實呎價33,086元。

當中入場呎價單位為2樓E3單位，實用面積469伙平方呎，屬兩房間隔，扣除最多折扣優惠後，折實價1444.498萬元，折實呎價30,800元。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（左二）

何文田新盤譽林2023年推30伙 折實均價20936元

九龍塘近期未有新盤推出 參考鄰近何文田區新盤譽林在2023年11月份開價，首批提供30伙，折實平均呎價20,936元，最平折實售價由527.9萬元起，屬開放式戶型。另瀚名在2022年5月份開價，首批提供30伙，折實平均呎價23,300元，最平折實售價由738萬元起，屬一房戶型

另外，128 WATERLOO在2020年9月份開價，首批提供50伙，折實平均呎價27,676元，最平折實售價由782.8萬元起，屬一房戶型。

參考鄰近何文田區新盤。

滶蘊 「PAVILIA ROSA」的折平均價較滶晨I 及II 高55%及61%。

斥20.75億統一業權 每呎樓面地價約1.7萬

項目前身為九龍塘玫瑰街23至34號玫瑰苑物業，地盤面積約38,960平方呎，最高地積比率為3倍，可建樓面面積約116,882平方呎。新世界於2022年11月以底價20.75億元投得，成功統一物業業權，每呎樓面地價約1.7萬元。

九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊。（資料圖片）

九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊。

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