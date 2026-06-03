滶蘊招標65伙　內地客查詢佔兩成　「花園」複式示位曝光｜多圖

新世界（0017）旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅項目滶蘊 PAVILIA ROSA，於今日（3日）首度開放一伙複式連裝修無改動示位予傳媒參觀。發展商透露，項目於明日招標65伙複式大宅及三、四房大宅，並會即日開標。另外，複式大宅接獲查詢較多。



明招標65伙即日開標 意向價參考傳統低密度豪宅造價

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目自上載銷售安排後，市場反應熱烈。項目於明日招標65伙複式大宅及三、四房大宅，並會即日開標，向隅客中約七至八成為本地傳統豪宅買家，亦不乏具內地背景之富豪買家，當中複式大宅最受歡迎，平層三房單位亦不乏查詢，更有買家表示將購入多於一伙。而招標意向價將參考傳統低密度豪宅造價。

談及豪宅市況，她指出，觀察到近期豪宅漸受市場追捧，不乏本地富豪買家入市。另外，最新樓價及租金指數造好，反映住屋剛需殷切。

左起：新世界發展營業及市務部總監何家欣、新世界發展策略設計部總監鄭靜如。

新世界發展營業及市務部總監何家欣。（李煥好攝）

採「花園」為設計概念

是次開放的已裝飾無改動示範單位參考5樓和6樓D2單位為藍本搭建，屬複式單位，實用面積1,605平方呎，採三房三套連起居室連工作間連洗手間間隔。

單位以「花園」為設計概念，整體以溫暖琥珀與大地色調為基底。單位設特高樓底溫室及工作平台，約6米高空間以提升採光。更設有約3米高玻璃門，省略支撐柱設計，可連通客飯廳及廚房。另外，單位設有內置樓梯以連接兩層。

單位設特高樓底溫室及工作平台，約6米高空間以提升採光。（李煥好攝）

下層客飯廳採暖色布藝包裹的弧形沙發，配以純色毛絨地毯，天花設珍珠串鏈吊燈。客飯廳的圓形餐桌可容納至少八人，並設有「Rosa Lounge醇酒閣」住戶可以品酒、品茶或細嚐咖啡。單位門旁更備有特大鞋櫃及衣物護理機。

↓↓滶蘊5樓和6樓D2複式示範單位↓↓

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單位屬梗廚設計 下層睡房採香檳金與米色

而廚房為梗廚設計，空間佈局實用，配置歐洲品牌家電，包括酒櫃、嵌入式焗爐、嵌入式洗碗碟機及嵌入式真空處理櫃等。另設磁吸配件收納廚具、餐具及調味料等。值得留意，廚房亦連接一個工作間並連洗手間。

至於下層客飯廳旁的睡房，採香檳金與米色調，內設吊燈與壁燈，並設嵌入式木製衣櫃結合收納與陳列。

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主人房衣櫃設趟門 貫通床邊梳妝區

主人睡房位於上層，設高級寢具，配搭拱形床頭板作主調。嵌入式木製衣櫃以移動趟木櫃門分隔，輕推即可貫通床邊梳妝區。主人房浴室牆壁以波浪紋瓷磚與石材鋪砌，配以紅色櫃面。浴室亦配置玻璃製鏡櫃、化妝品櫃及浴室寶，更特設暖毛巾架，有助烘乾毛巾及防霉除濕。

可作書房或遊戲室

上層的睡房以大地色調幾何拼貼牆紙，配襯木制床頭板，並配合手工地毯。起居室內整面牆的書架從地面延伸至天花。房間亦設橄欖綠絨面椅子圍繞長桌，層架櫃上的花卉畫作可收納電視屏幕，該房間可作書房或小朋友遊戲室。

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斥20.75億統一業權 每呎樓面地價約1.7萬

滶蘊前身為九龍塘玫瑰街23至34號玫瑰苑物業，地盤面積約38,960平方呎，最高地積比率為3倍，可建樓面面積約116,882平方呎。新世界於2022年11月以底價20.75億元投得，成功統一物業業權，每呎樓面地價約1.7萬元。

九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊。（資料圖片）

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