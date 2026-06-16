「刁王」鍾楚義1.05億沽山頂種植道複式花園戶　呎價3.36萬

有「刁王」之稱的資本策略地產（0497）主席兼執行董事鍾楚義，新近以1.05億元沽出山頂種植道27號山景一伙複式單位。



該豪宅物業為山頂種植道27號山景地下及一樓複式單位，實用面積3,120平方呎，新近以1.05億元沽出，成交呎價約33,654元。據悉，該豪宅早前曾叫價1.38億元，其後再減價至1.2億元，最終再降價至1.05億元沽出。

新買家為內地80後青年投資家

該單位新買家為胡瀚阳（HU HANYANG）。據了解，胡瀚阳為內地一名80後青年投資家，現為黃河三角洲產業投資基金管理有限公司總裁、寶莫股份董事長，全面負責基金運營及投資工作。

至於該豪宅單位業主為AQUA SOLE COMPANY LIMITED，其公司股東包括資本策略地產（0497）主席兼執行董事鍾楚義(MICO)，以及其妻子簡淑妍(NINA)。

事實上，近年「刁王」鍾楚義亦有沽貨動作，如在2024年4月份，他以以8,300萬元沽出大潭豪宅BLUE WATER四房特色戶，惟鍾楚義早於2004年買入該豪宅單位，持貨約20年帳面大賺4,520萬元。

↓↓大潭豪宅BLUE WATER四房特色戶↓↓

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。