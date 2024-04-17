廿年前接蝕讓4成大潭豪宅　「刁王」鍾楚義沽貨勁賺4500萬｜多圖

地產界名人沽貨。有「刁王」之稱的資本策略地產（0497）主席兼執行董事鍾楚義，最新以8,300萬元沽出大潭豪宅BLUE WATER四房特色戶，鍾楚義早於2004年買入該豪宅單位，持貨約20年帳面大賺4,520萬元。



據區內代理消息，上述成交豪宅單位為BLUE WATER低層B室，實用面積1,824平方呎，四房間隔，望開揚海景，早前叫價9,500萬元，同時以每月14.8萬元放租。該單位新近減價1,200萬元或12.6%，以8,300萬元沽出，成交呎價45,504元。

2004年「執雞價」3780萬買入 再上一手蝕四成

單位業主為鍾楚義及相關人士，早於2004年透過公司名義以3,780萬元買入，持貨約20年大賺1.2倍。據了解，上述豪宅單位過去多年一直用作收租用途。

惟值得留意，該豪宅再對上一手業主早於1997年7月買入，當時作價6,650萬元，換言之2004年鍾楚義以「執雞價」3,780萬元入市，上一手要蝕讓約43%。

BLUE WATER位於大潭道25號，早於1997年入伙，屬單幢豪宅，提供14伙，單位實用面積由1,786至1,887平方呎。

資本策略主席兼執行董事鍾楚義。

資本策略正推售佐敦彌敦道新盤高臨

值得留意，資本策略地產目前正在推售旗下佐敦彌敦道新盤高臨，該盤昨日（16日）已上載樓書，項目提供259伙，戶型涵蓋一至三房，主打兩房單位。發展商預告，最快周內開價，首批單位不少於52伙。