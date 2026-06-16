西半山天御近11億「賣殼」沽複式戶連毗鄰四房　內地富豪低調入市

由恒地（0012）及新世界（0017）西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY）第二期，去年12月市傳以合共約11億元沽出伙高層複式戶及毗鄰四房單位。相關單位買家曝光，由一名姓李的內地富豪以「買殼」形式買入單位。而事實上，發展商亦將天御第二期按比例分配予6間不同公司，不排除是為日後以「賣殼」形式轉售單位而鋪路。



逾8000呎複式戶及2700呎四房 合共逾11億沽

是次透過「賣殼」成交的單位為天御第二期1座46樓及47樓複式戶以及毗鄰的47樓B室，前者實用面積8,310平方呎，屬四套房間隔，後者實用面積2,773平方呎，屬四房四套間隔，分別在2025年12月初市傳各以逾8.8億元及2.2億元沽出，呎價分別為10.6萬元及7.9萬元。

換言之，發展商以逾11億元沽出兩層全層兩伙，總樓面11,083平方呎，成交價逾11億元，平均呎價逾9.9萬元。惟相關成交未有在一手成交紀錄冊及土地註冊處登記。

西半山美麗臺重建項目天御。

以「賣殼」形式沽貨 新公司董事為內地富豪

據最新樓書資料顯示，上述成交單位為目前由恒丰有限公司（HARVEN LIMITED ）持有，其股份已轉讓，並列明已不再是「恒基兆業有限公司及恒基兆業地產有限公司的有聯繫法團」，證明已不再與恒地有聯連，即反映單位已正式透過「賣殼」易手單位。

至於，目前恒丰有限公司董事為李鵬（LI, PENG），其英文名為普通話拼音，料為內地富豪。

恒丰有限公司為46樓及47樓複式戶以及毗鄰的47樓B室擁有人。

天御第二期按比例分配予6位擁有人

另據樓書資料顯示，樓書亦列明天御第二期期數內的所有住宅單位已按協定比例分別分配予6位擁有人。除上述恒丰有限公司不再與恒地有聯連外，仍然與恒地有聯連的公司仍包括有Sure Partner Limited、翔穎有限公司 、軒發有限公司 、進禧有限公司，以及信彩發展有限公司，所以亦不排除日後恒地再會以「賣殼」形式轉售單位。

天御第二期期數內的所有住宅單位已按協定比例分別分配予6位擁有人。

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